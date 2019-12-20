Минюст отправил на согласование важный для арендодателей законопроект

Разработанные Министерством юстиции поправки к Закону об обязательственном праве дадут арендодателям возможность взимать неустойки и пени по повышенной ставке, а также устанавливать увеличенный размер залога, сообщает rus.err.ee. Законопроект направлен на межведомственное согласование.

Фото: Liis Treimann

Что изменится при сдаче жилья в аренду?

- Отменяется абсолютный запрет на неустойку. Однако максимальный размер неустойки будет ограничен законом, и потребовать ее можно будет только в определенных случаях.

- Арендатор и арендодатель смогут договориться о более высокой ставке пени (однако закон также будет ограничивать ее максимальный размер).

- Можно будет требовать повышенный размер залога (сейчас он ограничен средней месячной брутто-зарплатой в Эстонии).

Кроме того, закон расширяет права арендодателя при расторжении договора, а также защищает арендатора от внеурочного одностороннего повышения аренды.