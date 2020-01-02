Exxon добилась отмены штрафа за работу с «Роснефтью»

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Суд в Далласе отменил наложенный на Exxon Mobil штраф в размере 2 млн долларов (1,8 млн евро) за нарушение американских санкций против России, передает The Bell.

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Штраф на американскаую нефтяную компанию ExxonMobil Corporation в 2017 году наложило американское министерство финансов. Министерство решило, что восемь контрактов, которые Exxon заключила с «Роснефтью» в мае 2014 года, нарушили санкционный режим, так как их подписывал глава российской компании Игорь Сечин, против которого введены персональные санкции.

Exxon доказывали, что минфин неправильно интерпретировал законодательство: против самой «Роснефти» санкции не вводились — значит, с ней можно было вести бизнес. Суд признал штраф неправомерным.