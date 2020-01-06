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Общественный транспорт в Тарту перешёл на биометан

С начала этого года 64 автобуса в Тарту будут ездить на возобновляемом топливе – биометане.

Фото: Go Bus

«Большая цель Тарту – снизить влияние общественного транспорта на окружающую среду, и переход на биометан позволяет сделать большой шаг в этом направлении», - передаёт пресс-релиз слова вице-мэра Тарту Раймонда Тамма.