Logistikauudised.ee • 6 января 2020
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Общественный транспорт в Тарту перешёл на биометан
С начала этого года 64 автобуса в Тарту будут ездить на возобновляемом топливе – биометане.
«Большая цель Тарту – снизить влияние общественного транспорта на окружающую среду, и переход на биометан позволяет сделать большой шаг в этом направлении», - передаёт пресс-релиз слова вице-мэра Тарту Раймонда Тамма.
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