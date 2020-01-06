Solaris будет обновляться

13 января на втором этаже торгово-досугового центра Solaris начнётся перестройка, в связи с чем временно будут закрыты рестораны Hesburger, Vapiano и Lido. Все остальные кафе, а также магазины и кинотеатр продолжат работу.

Фото: Кристин Лепиксон (Solaris)

Общая стоимость работ на втором этаже центра Solaris составит примерно 4 млн. евро. В эту сумму войдёт обновление как общего пространства второго этажа, так и мест общественного питания. По словам руководителя проекта строительства Харро Раннаметса, на второй этаж можно будет подняться в период работ, как обычно, на лифте или эскалаторе, а также по лестнице, ведущей в кинотеатр Artis.