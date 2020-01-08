Авиакомпания Finnair изменила маршрут полетов в Дубай

Самолеты финского национального авиаперевозчика будут облетать Иран, по меньшей мере, в течение этой недели, пишет Yle.

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По словам начальника пресс-службы Finnair Мари Роуви, на данное решение повлияли как удары Ирана по американским базам в Ираке, так и крушение украинского самолеты в Тегеране.

Роуви отмечает, что компания не хочет летать над конфликтным районом Ирана и Ирака, и полеты в Дубай – единственный авиамаршрут, пролегающий через эту территорию.