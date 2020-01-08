Где лучше открыть бюро? Три самых популярных района в Таллинне

Наверняка многие фирмы вынашивают идеи об открытии в наступившем году новых офисов, более просторных чем прежние. Каковы же наиболее популярные в этом смысле районы Таллинна? Какие районы предпочитает сектор ИТ и какие – предприятия других секторов?

Хенно Вийрес, консультант RE Kinnisvara по коммерческой недвижимости Фото: RE Kinnisvara

Для ответа на вопрос о самых популярных среди арендаторов бюро столичных районах сперва надо посмотреть, предприятия каких секторов в настоящее время больше других ищут себе конторские помещения. Наиболее активны в этом в последние годы фирмы сектора ИТ – на их долю приходится наибольшее число заключённых договоров аренды. Поскольку конкуренция при найме работников в этой сфере очень высокая, то очень важными, наряду с зарплатой, оказываются и другие факторы, среди которых одно из доминирующих мест занимает трудовая среда. Нередко представители сектора ИТ, которые ищут возможность снять офис, упоминают в своих заявках, что ищут что-то особенное, «крутой офис», а обычные конторы им не подходят.