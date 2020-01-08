Строительные предприятия не считают массовую слежку за сотрудниками приемлемой

Союза строительных предприятий Индрек Петерсон Фото: Эрик Прозес

Предприниматели согласны с тем, что теневая экономика в строительном секторе должна уменьшиться, и помощь государства в этом нужна, но нынешний план фиксировать все данные, когда работник находится на объекте, Союз строительных предприятий Эстонии считает непропорциональным.

Налоговый департамент, Департамент полиции и Трудовая инспекция разработали план, согласно которому предприятия должны регистрировать всех, кто находится на крупных строительных площадках и передавать данные о времени их пребывания на рабочем месте в центральную базу данных.