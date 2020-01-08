В 2019 году больше всего подорожали продукты

Чаще всего меняется цена на продукты, прежде всего на фрукты и овощи (примерно раз в месяц). Фото: Андрас Кралла

По данным Департамента статистики, в 2019 году потребительские цены выросли на 2,3%. Наиболее заметное влияние на изменение индекса потребительских цен оказало подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, которые за год стали дороже на 3%.

По сравнению с 2018 годом, потребительские цены выросли за 2019 года на 2,3%. Предыдущие два года рост цен составлял 3%.