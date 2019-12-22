Circle K прогнозирует рост цен на топливо в 2020 году

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В следующем году для поставщиков топлива в Эстонии ужесточаются некоторые требования, в частности, речь идет о 10% содержании биодобавок в жидком топливе.

"При вступлении в силу закона, большинству продавцов топлива придется столкнуться с трудностями поставок продукции, а клиентов ждет очередное повышение цен и неопределенность в том, какая продукция в какой момент времени будет появляться на заправочных станциях. При этом бережливость по отношению к окружающей среде и климатическая нейтральность будут выполняться лишь на бумаге – в лице разработанного на данный момент законодательства нет ничего общего с желанием изменить потребительские привычки, а лишь желание найти математический способ того, как гипотетически добиться выполнения целей, связанных с биотопливом", - сказал ERR директор по продажам моторного топлива фирмы Circle K Eesti Раймо Вахтрик.

"Выбросы CO2 у биотоплива второго поколения ниже, чем у биометана. Это означает, что, если предприятие торгует лишь фоссильным топливом и компенсирует требование биокомпонента биогазом, его экологический след будет больше, чем след предприятия, торгующего фоссильным топливом с биокомпонентом. Комбинация "фоссильное топливо + квота на биометан" - худшее решение с точки зрения климатической нейтральности, чем добавление биотоплива в фоссильное жидкое топливо. Поскольку и от соседей мы отличаемся по условиям добавления биотоплива в жидкое топливо, это делает производство моторного топлива для эстонского рынка более сложным, а топливо, заказанное только для Эстонии, будет дороже и приведет в целом к росту цен для потребителя", - заключил Раймо Вахтрик.