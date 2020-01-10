Фининспекция: пенсионная реформа может активизировать профессиональных мошенников

Член правления Финансовой инспекции Андрес Нымм Фото: Лийз Трейманн

За последние несколько дней активизировались мошенники, притворяющиеся, будто предлагают настоящие финансовые услуги, в то время как в реальности они лишь выманивают крупные суммы у клиентов, пишет член правления Финансовой инспекции Андрес Нымм в блоге ведомства.

Он подчёркивает, что после того, как деньги оказываются за границей, эстонской полиции уже очень трудно вернуть их назад. Поэтому лучшее, что можно сделать, - это заботиться о своих деньгах.