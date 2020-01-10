Искусство отмывания денег: антиквариат - важный источник дохода террористов

Терроризм и «Панамский архив» заставили Европейский Союз и США пересмотреть правовое регулирование арт-рынка, чтобы сократить его использование для отмывания денег.

Фото: Меэли Кюттим / фотомонтаж

Аналогично директиве ЕС о противодействии отмыванию денег, в Конгрессе США циркулирует законопроект, призванный оказать сильное воздействие на антикварный бизнес. Законопроект возлагает на посредников при покупке или продаже предметов искусства обязанность уведомления даже в случае самой мелкой сделки и ведения подробной базы данных. По словам члена Конгресса Люка Мессера, законопроект нацелен на то, чтобы прижать организации типа ИГИЛ, занимающиеся разграблением памятников культуры.