Bolt снова прекратил деятельность в Финляндии

Фото: Amserv

Уже во второй раз за последние годы эстонское предприятие Bolt свернуло деятельность в Финляндии, поскольку сочло установленные государством требования слишком жесткими, передает Rus.Postimees.

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«Мы решили свернуть деятельность в Финляндии с 12 января. Причиной тому стали действующие на рынке регуляции и условия, ограничивающие наши возможности для роста», - сообщил Postimees пресс-секретарь Bolt Яан Лашманов, отметив, что если ситуация изменится, то они готовы вернуться.

Впервые предприятие Bolt – тогда носившее название Taxify – вышло на финский рынок в ноябре 2014 года, но покинуло его в начале 2017 года, поскольку, по мнению предприятия, на таксорынке страны отсутствовала открытая конкуренция, а разрешения на таксоизвоз выдавались в ограниченном количестве.