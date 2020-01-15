Российский журналист: отставка правительства назревала давно

Роберт Устян. Фото: facebook.com/taburret

«Отставка, на мой взгляд, давно назревавшая. На мой взгляд, это очень верный шаг – освежить происходящую в стране ситуацию. Это важный эволюционный шаг – трансформация власти, передача власти», - прокомментировал «Деловым ведомостям» российский журналист и политический обозреватель Роберт Устян отставку российского правительства.

«Перемены подразумевают под собой конец определенных людей. Перемены очень редко реализовываются одним и тем же человеком. На мой взгляд, это необходимо для людей, которые имплементируют новую политику. На своем посту Дмитрий Анатольевич уже отдал все, что мог», - считает он.