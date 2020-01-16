Крупнейший кредитор Крууда – его сын. Адвокат называет это преступлением

Фото: Лийз Трейманн

Сегодня пройдёт первое общее собрание кредиторов компании AS Rubla – бывшего собственника Tere. Оказалось, что крупнейшим кредитором компании Оливера Крууда является предприятие его сына Карла Крууда.

«Поведение Оливера Крууда просто преступно», - считает адвокат Тармо Сильв, представитель компании OÜ Flinty (принадлежит одному из кредиторов AS Rubla Урмасу Уусталу). Он полагает, что требование компании Consegna (принадлежит сыну Оливера Крууда Карлу) в 25 миллионов евро в отношении Rubla является фиктивным, и хочет подать по этому поводу заявление о преступлении.