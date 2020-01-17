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Хельме: бывший руководитель Elektrilevi брал взятки на протяжении долгого времени

Глава Eesti Energia Хандо Суттер (слева) и председатель совета Вяйно Калдоя (справа) после встречи с министром финансов Мартином Хельме в пятницу. Фото: Liis Treimann

Министр финансов Мартин Хельме утверждает, что бывший член правления Elektrilevi Тааво Рандна на протяжении долгого времени брал взятки на десятки тысяч евро.

В среду Полиция безопасности задержала члена правления Elektrilevi Тааво Рандна, который подозревается в получении взятки. Также был задержан человек, которого подозревают в даче этой взятки.