Swedbank: в ближайшее время экономический рост в Эстонии будет умеренным и устойчивым

По расчётам Swedbank, экономика Эстонии в прошлом году выросла на 3,7%, а в этом году вырастет на 2,4%. Фото: Андрас Кралла

Мировая экономика сможет дышать немного свободнее, считают аналитики Swedbank.

Хотя объёмы торговли снижаются, а неопределённость высока, перспективы роста мировой экономики несколько улучшились. Первый этап торговой сделки между США и Китаем повысит доверие к мировой экономике, несмотря на то, что дальнейшие соглашения в ближайшее время не будут достигнуты - вероятно, не ранее, чем пройдут президентские выборы в США, которые состоятся в конце этого года. Тем не менее, временное перемирие с Китаем может спровоцировать США на оказание большего давления на Европу в торговых вопросах, значится в Swedbank Economic Outlook.