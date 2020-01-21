Кристель Хярма • 22 января 2020
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Судьба кредитно-сберегательных обществ определится весной
Министерство финансов разрабатывает законопроект, согласно которому кредитно-сберегательные общества могут перейти под надзор Финансовой инспекции.
Кредитно-сберегательное общество Erial активно рекламирует высокий процент по вкладам. Фото: LIIS TREIMANN
«Законопроект сейчас находится на стадии разработки, и на круг согласований он может выйти самое раннее в конце марта или начале апреля», - сказала пресс-секретарь Министерства финансов Сийри Суутре.
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