Судьба кредитно-сберегательных обществ определится весной

Министерство финансов разрабатывает законопроект, согласно которому кредитно-сберегательные общества могут перейти под надзор Финансовой инспекции.

Кредитно-сберегательное общество Erial активно рекламирует высокий процент по вкладам. Фото: LIIS TREIMANN

«Законопроект сейчас находится на стадии разработки, и на круг согласований он может выйти самое раннее в конце марта или начале апреля», - сказала пресс-секретарь Министерства финансов Сийри Суутре.