Конкурент жалуется: переманить клиента из Eesti Energia очень сложно

Руководитель Elektrum Eesti Андрус Лийванд. Фото: Вейко Тыкман

Руководитель Elektrum Eesti Андрус Лийванд считает, что нынешнее законодательство благоволит крупнейшему деятелю энергорынка - Eesti Energia - и плохо влияет на конкуренцию, потому что у госкомпании есть все возможности для того, чтобы убедить уходящего клиента остаться.