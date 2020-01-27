Яанус Вогельберг • 27 января 2020
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Конкурент жалуется: переманить клиента из Eesti Energia очень сложно
Руководитель Elektrum Eesti Андрус Лийванд считает, что нынешнее законодательство благоволит крупнейшему деятелю энергорынка - Eesti Energia - и плохо влияет на конкуренцию, потому что у госкомпании есть все возможности для того, чтобы убедить уходящего клиента остаться.
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