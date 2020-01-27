Рынок автомобильного секонд-хенда Эстонии: доминирует премиум

На рынке новых автомобилей Эстонии ведущая роль принадлежит автомобилям масс-маркета. Совсем иная ситуация на рынке секонд-хенда, там лидерами продаж являются премиальные автомарки.

Автотранспортная фирма Ves-Vil OÜ специализируется на трейлерных перевозках автомобилей, преимущественно подер­жанных, выполняя заказы как бизнес-клиентов, так и частных лиц. Фото: OÜ Ves-Vil

Уровень автомобилизации стран принято оценивать прежде всего по количеству и качеству продаваемых новых машин. Однако в Эстонии учёт только этих показателей может ввести в заблуждение. Если опираться только на данные о продаже новых машин, то можно подумать, будто бы на дорогах Эстонии ездят исключительно «Тойоты», «Шкоды», «французы» и «корейцы». Это противоречит очевидному для всех факту, что, кроме вышеназванных, в дорожном потоке в не меньшем количестве представлены и дорогие автомарки. Их обилие становится понятным, если взглянуть на статистику ввоза в Эстонию подержанных авто.