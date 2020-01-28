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Антикоррупционная комиссия не нашла нарушений в действиях Краниха

Хейки Краних Фото: Лийз Трейманн

Антикоррупционная комиссия Рийгикогу пришла к выводу, что декларация о финансовых интересах Хейки Краниха в порядке. А расследованием, связанным со зданием Eesti Loto, займется прокуратура.

“Коллега попал в нехорошую деловую ситуацию”, - прокомментировала председатель комиссии Рийгикогу Катри Райк финансовое состояние Краниха после заседания комиссии.