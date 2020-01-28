Катарина Крючкова • 28 января 2020
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Антикоррупционная комиссия не нашла нарушений в действиях Краниха
Антикоррупционная комиссия Рийгикогу пришла к выводу, что декларация о финансовых интересах Хейки Краниха в порядке. А расследованием, связанным со зданием Eesti Loto, займется прокуратура.
“Коллега попал в нехорошую деловую ситуацию”, - прокомментировала председатель комиссии Рийгикогу Катри Райк финансовое состояние Краниха после заседания комиссии.
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