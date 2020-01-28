Стоявший у истоков Skeleton академик: мы были слишком дорогими даже для Toyota

Академик Энн Лутс. Фото: Маргус Ансу / Eesti Meedia / Scanpix

По словам ученого Энна Луста, получить награду от президента - приятно, но все же в качестве признания от государства он больше хотел бы видеть усовершенствованный план финансирования науки.

Кавалер Ордена Белой звезды III степени Энн Луст - один из ученых, которые в 1997 году создавали технологию, ставшей основой производства суперконденсаторов Skeleton Technologies.