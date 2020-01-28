Аллан Раявее • 28 января 2020
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Стоявший у истоков Skeleton академик: мы были слишком дорогими даже для Toyota
По словам ученого Энна Луста, получить награду от президента - приятно, но все же в качестве признания от государства он больше хотел бы видеть усовершенствованный план финансирования науки.
Кавалер Ордена Белой звезды III степени Энн Луст - один из ученых, которые в 1997 году создавали технологию, ставшей основой производства суперконденсаторов Skeleton Technologies.
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