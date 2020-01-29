Немецкий автогигант Daimler судится с фирмой из Кохтла-Ярве

Компания из Кохтла-Ярве заказала 4 колёсных диска из Китая. Немецкий автогигант Daimler решил, что этого достаточно, чтобы судиться.

Любое предприя­тие может обратиться в таможню и попросить отслеживать попытки ввоза в Эстонию подделок своей продукции. Фото иллюстративно. Фото: Shutterstock

1 июня 2018 года кохтла-ярвес­кую компанию Kostar Plus OÜ, занимающуюся продажей запчастей, оштрафовали на 1200 евро. Таможня задержала 4 автомобильных диска, которые фирма заказала в Китае. Департамент полиции и погранохраны постановил, что эти диски содержали дизайнерские решения от немецкого автоконцерна Daimler, а Kostar Plus, импортировав их для перепродажи, нарушил эксклюзивное право собственника на использование данного промышленного дизайна. Компании присудили штраф и открыли дело о проступке.