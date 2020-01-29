СМИ: Россия собирается выдавать туристические визы на полгода

В 2019 году Москву посетило 25 млн туристов. Фото: ТАСС

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Иностранцам, получившим туристическую визу, разрешат находиться в России в течение шести месяцев. В настоящее время туристическая виза выдается на срок до одного месяца, передают "Известия".

Визу туристы смогут оформить на основании брони отеля или гостиницы. Соответствующие поправки разрабатывают в МИД РФ.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2019 году по итогам трех кварталов рост туристического потока в РФ составил 20%. Лидером среди стран, граждане которых посещают РФ, остается Китай, а по динамике увеличения турпотока его обошли Корея, Германия, Италия и Испания. Рост есть и по таким рынкам, как Великобритания и США.