Отель Toila Spa сетует на ситуацию с Baltic Shuttle: мы теряем туристов из России

Автобусные компании в жалобе на Baltic Shuttle ссылаются на то, что если один перевозчик создает пробку на границе, страдают другие, которые при всем желании не могут придерживаться запланированного графика. Фото: Scanpix

По заверению руководства отеля в Ида-Вирумаа, после жалобы конкурентов на Baltic Shuttle, транспортная компания сократила количество дополнительных рейсов, что привело и к уменьшению потока туристов из России, rus.err.ee.

Об этом в своем письме в Министерство экономики и коммуникаций сообщил исполнительный директор спа-отеля "Тойла" Яак Пруунес.

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"В последние дни к нам стали обращаться клиенты, которые уже забронировали проживание в Toila Spa, но не смогли купить билеты на автобусную линию Baltic Shuttle, чей маршрут позволяет им добраться прямо до отеля. Фирма Baltic Shuttle заявила, что в нынешней ситуации она не может предложить дополнительные билеты из-за жалобы других автобусных компаний в Министерство экономики и коммуникаций", - отметил Пруунес.

Раннее осуществляющие регулярные пассажирские перевозки между Эстонией и Санкт-Петербургом автобусные предприятия Lux Express, Temptrans, Evrolains, Presto и Ecolines заявили, что Baltic Shuttle OÜ злоупотребляет возможностью использовать дополнительные автобусы, из-за чего увеличивается время ожидания на границе.