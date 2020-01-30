"Снижение объема вырубок леса приведет к потере рабочих мест"

Фото: Рауль Меэ

Согласно исследованию Ernst & Young Baltic AS, с лесной и деревообрабатывающей промышленностью в Эстонии связано каждое десятое рабочее место. Наибольшее влияние эта индустрия имеет в сельских регионах, в первую очередь в Центральной и Южной Эстонии, сообщает Союз лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Снижение объема рубки леса, по оценке Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности, привело бы к исчезновению рабочих мест в регионах.