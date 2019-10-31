Тыну Мертсина: перспективы роста промышленного сектора ухудшаются

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина Фото: Андрас Кралла

Объемы производства в промышленном секторе в этом году постепенно снижались. В третьем квартале промышленное производство упало на 4% в годовом сравнении. Основная причина – спад в энергетическом секторе, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина

Производство электроэнергии в третьем квартале упало в среднем на 55%. А общее падение в этом году составило 34%,

Известно, что снижение производства электроэнергии связано с прошлогодним резким повышением цены на выбросы углекислого газа. В Эстонии значительная доля вырабатываемой электроэнергии сопровождается выбросами углекислого газа, что делает отрасль убыточной.

Снижение производства электроэнергии оказывает негативное влияние на добычу сланца, которая также переживает серьезный спад. Проблемы в энергетическом секторе сдерживают рост ВВП.

Например, при экономическом росте в 4,2 процента в первой половине этого года снижение добавленной стоимости из-за спада производства энергии и добычи полезных ископаемых сократило показатель экономического роста на 0,6 процентных пункта. Если бы добавленная стоимость энергетического сектора осталась хотя бы на том же уровне, что и в прошлом году, экономический рост составил бы приблизительно 4,8 процента.

Рост объемов производства в обрабатывающей промышленности в этом году несколько замедлился

За первые девять месяцев этого года рост объемов производства в обрабатывающей промышленности также немного замедлился. В третьем квартале рост год к году составил 3%, причем около половины сфер отрасли переживали падение. В крупнейшем секторе отрасли, деревообрабатывающей промышленности, объемы производства в годовом сравнении остались на прежнем уровне, в то время как в среднем за девять месяцев они сократились.

Основной причиной слабых показателей деревообрабатывающей промышленности является вырубка лесов в Центральной и Западной Европе из-за распространения короеда, что привело к переизбытку древесины и снижению цен на нее. В третьем квартале наибольший рост производства был обусловлен мощным ростом судоремонта и объёмов в пищевой и электронной промышленности.

Рост оборота промышленного сектора замедлился

Рост оборота в промышленном секторе в этом году замедлился, но снижения (пока) нет. Это связано с ростом производства в обрабатывающей промышленности примерно на 5% (как в среднем за девять месяцев, так и в третьем квартале), в то время как оборот в сфере производства электроэнергии и добычи полезных ископаемых снижается.

Рост экспортного оборота промышленных компаний вызывает удивление

6%-ное увеличение экспортного оборота на предприятиях обрабатывающей промышленности в третьем квартале вызывает удивление. Фактически, согласно отраслевой статистике, рост экспортного оборота отрасли в этом году даже немного сильнее, чем в прошлом году.

В то время как статистика внешней торговли показывает, что экспорт резко замедлился в этом году, а в первые два месяца третьего квартала переживает спад. Разница между ростом экспорта в промышленной статистике и в статистике внешней торговли обусловлена ​​методологией учета.

Ожидания промышленного производства и роста экспорта ухудшаются

В любом случае, ожидания промышленных предприятий Эстонии в отношении роста производства и экспорта в течение длительного времени ухудшались. Также всё больше компаний рассматривают спрос как фактор, ограничивающий производство. Доля таких компаний уже достигла уровня 2016 года.

Экономический рост у основных торговых партнеров Эстонии замедляется. Мы ожидаем, что замедление будет углубляться до следующего года, а еще через год положение должно немного улучшиться.

Замедление оборота и высокая стоимость рабочей силы делают бизнес уязвимым

В последние два года рост производительности в обрабатывающей промышленности опережал рост затрат на рабочую силу, что поддерживало конкурентоспособность компаний этой отрасли.

Компании всё больше инвестируют в машины и оборудование, а также в исследования и разработки, чтобы повысить эффективность производства. Около пятой части производственных процессов в обрабатывающей промышленности автоматизированы. Однако в первой половине этого года стоимость рабочей силы снова превысила рост производительности. Поскольку спрос снижается, замедление роста оборота, вероятно, продолжится.

Хотя ожидается, что рост заработной платы несколько замедлится, в ближайшие годы он останется сильным. Замедление роста или, в худшем случае, спад оборота при высоких расходах на рабочую силу делает предприятия уязвимыми. Это также снижает инвестиционные возможности компаний, что, в свою очередь, снижает их конкурентоспособность.