Бесплатная электронная виза в Россию увеличила выручку Lux Express

Автобусы Lux Express. Фото: Лийз Трейманн

Число пассажиров Lux Express Grupp выросло в прошлом году до 3,1 млн человек, что на 10% больше, чем в 2018 году, сообщило предприятие. Скачок произошел и в выручке с продаж, которая выросла на 17% до 37,4 млн евро.

По словам исполнительного директора компании Яанно Ритсберга, веденная осенью электронная виза сделала поездки в Санкт-Петербург более доступными для жителей стран Балтии и других стран Европы - на маршрутах Таллинн-Петербург, Рига-Петербург и Йыхви-Петербург за последние три месяца года число пассажиров выросло более чем на 10%, а за год на 5%. Поэтому предприятие добавило новые рейсы по маршруту Таллинн-Петербург.