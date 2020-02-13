Дочка Elme Messer Gaas получила в России льготный кредит на строительство завода под Псковом

Elme Messer Gaas - дочернее предприятие BLRT. Фото: Арно Миккор

Российский Фонд развития промышленности (ФРП) выделит ООО "Елме Мессер Рус" (на 100% принадлежит эстонской компании Elme Messer Gaas) примерно семь миллионов евро в виде льготного займа для строительства завода промышленных газов в особой экономической зоне "Моглино" в Псковской области. Запуск предприятия намечен на третий квартал 2021 года, передает rus.err.ee.

Читайте также

Фёдор Берман: хотелось бы при жизни всё увидеть

Общая стоимость проекта - примерно 30 млн евро, срок окупаемости - семь лет. Акционеры моглинского завода рассчитывают снизить зависимость российских предприятий от импорта промышленных газов из стран Евросоюза, который сейчас составляет порядка 25%. По оценкам аналитиков, моглинский завод покроет около 3% потребностей страны в промгазах.

Elme Messer Gaas - совместное предприятие концерна BLRT Grupp AS и немецкой Messer Group, которое занимается производством и продажей промышленных, медицинских и пищевых газов и газовых смесей в странах Балтии, России и Украине.