Глава HKScan в Эстонии Анне Мере: как мы преодолели забастовку

Фото: Eiko Kink

Руководитель HKScan Eesti Анне Мере рассказала на “Конгрессе газелей” о том, как концерн пережил рекордную в истории Эстонии забастовку.

В октябре 2017 года 27 работников скотобойни Раквереского мясокомбината сообщили о том, что недовольны зарплатой и условиями труда. По словам Анне Мере, руководство попыталось урегулировать ситуацию, однако это не помогло и в феврале 2018 года сотрудники начали забастовку.