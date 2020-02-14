Financial Times: Минфин США считал, что Дерипаска отмывает деньги для Путина

Financial Times опубликовала секретные документы, в которых перечислены причины, послужившие основанием для введения санкций США против российского миллиардера Олега Дерипаски. Минфин США предполагал, что Дерипаска скрывал отмывание денег в интересах президента России Владимира Путина.

Олег Дерипаска Фото: Scanpix

Напомним, весной 2018 года Министерство финансов США ввело санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний. Дерипаска попал в санкционный список вместе с 17 чиновниками и 7 предпринимателями из России, среди которых были, например, миллиардеры Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов. Санкции были связаны с действиями России в Крыму, Сирии и Украине.