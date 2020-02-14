Pindi Kinnisvara: разговоры о снижении цен на квартиры в Таллинне преждевременны
На движение средней цены за квартиру оказывает влияние консолидация договоров купли-продажи дорогих квартир в конце года. По данным статистики Pindi Kinnisvara, о снижении цен на квартиры речи не идет.
«Очень часто в статистики обнаруживаются различные скачки, что используется для привлечения внимания. К сожалению, противоречащая друг другу сообщения не повышают доверия к сектору недвижимости», - сказал член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.
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