Pindi Kinnisvara: разговоры о снижении цен на квартиры в Таллинне преждевременны

На движение средней цены за квартиру оказывает влияние консолидация договоров купли-продажи дорогих квартир в конце года. По данным статистики Pindi Kinnisvara, о снижении цен на квартиры речи не идет.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман. Фото: Андрес Хаабу

«Очень часто в статистики обнаруживаются различные скачки, что используется для привлечения внимания. К сожалению, противоречащая друг другу сообщения не повышают доверия к сектору недвижимости», - сказал член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.