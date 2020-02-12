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Квартиры в Таллинне подешевели

В январе квартиры в Таллинне немного подешевели. Фото: Андрас Кралла

Квадратный метр квартиры в Таллинне в январе стоил в среднем 2008 евро, что на 7% дешевле, чем в декабре, следует из обзора данных Земельного департамента фирмы недвижимости 1Partner. Но эксперт не прогнозирует дальнейшего снижения цен.

Руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер сказал, что цены квадратного метра квартиры в Таллинне уже полгода держатся стабильно выше 2000 евро и значительного снижения цен ждать не стоит, хотя некоторые колебания и могут происходить.