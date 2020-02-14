Продажи автомобилей в Китае сократились на одну пятую

В январе продажи новых автомобилей в Китае упали на 18% по сравнению с прошлым годом, сообщает CNN.

Фото: Scanpix

Одной из причин снижения является бушующий в Китае коронавирус, и его влияние на автомобильную промышленность может оказаться больше, чем влияние SARS (атипичной пневмонии) в 2003 году. В апреле 2003 года продажи китайских автомобилей упали из-за атипичной пневмонии на 13%, а в мае - на 8%. Для сравнения, в марте того же года рынок демонстрировал 34%-й рост.