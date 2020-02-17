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Оборот эстонских стартапов вырос до рекордных 400 миллионов евро

Крупнейшим по денежному обороту в прошлом году стал стартап Pipedrive. Фото: Лийз Трейманн

Стартапы Эстонии установили в прошлом годy рекорд по общему денежному обороту, уплаченным государству налогам и числу работников, а также росту зарплат в секторе, сообщает Startup Estonia.

Общий оборот от хозяйственной деятельности стартапов в Эстонии вырос в 2019 году на 9% до рекордных 395,4 миллиона евро. Государственных налогов в общей сложности выплачено 81 миллион евро, что на 35% больше, чем в 2018 году.