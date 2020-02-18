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Apple предупредила о снижении выручки из-за коронавируса

Apple производит большинство iPhone и других устройств в Китае. Фото: Reuters/Scanpix

Компания Apple сообщила, что может не получить ожидаемую выручку из-за перебоев в производстве iPhone, вызванных коронавирусом.

Из-за замедления производства iPhone и снижения спроса на китайском рынке, результаты компании не отвечают первоначальным прогнозам. Китай - крупнейший рынок смартфонов в мире, а по оценке ряда аналитиков, вирус может вызвать снижение спроса на телефоны в Китае наполовину.