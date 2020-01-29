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Apple сообщила о рекордной в своей истории выручке за квартал

Коронавирус может сказаться и на результатах Apple. Фото: Reuters/Scanpix

Компания Apple установила рекорд по квартальной выручке - 91, 8 млрд долларов. Международные продажи составили 61% от выручки за квартал, значится в отчете компании.

Технологический гигант сообщил, что в закончившемся 28 декабря квартале выручка Apple выросла на 9% до 91,82 млрд долларов благодаря росту продаж устройств, а также услуг, подключенных к iPhone, таких как умные часы и подписки на стриминговое телевидение. Продажи iPhone, на которые приходится более половины выручки, выросли на 8% до 55,96 млрд долларов. Продажи AirPod и Apple Watch выросли на 37% до 10 млрд долларов.