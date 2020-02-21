Кристьян Пруул • 21 февраля 2020
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Отмывание Денег

Инвесторы требуют от бывшего главы Danske 358 млн евро

Работа Danske в Эстонии прекращена по решению Финансовой инспекции, кредитные портфели и офис в Таллинне - проданы.  Фото: Андрас Кралла

Бывшему руководителю Danske Bank Томасу Боргену предъявлен иск на сумму 358 миллионов евро. Таким образом инвесторы выражают свое недовольство молчанием банка в разгар скандала с отмыванием денег.

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    Отмывание Денег
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