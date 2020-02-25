ВОЗ: вспышка коронавируса имеет шанс стать пандемией

Вспышка нового коронавируса пока не является пандемией, но «имеет потенциал» ей стать, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Фото: NICOLAS ASFOURI / AFP)

Гебрейесус призвал «делать все возможное, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии», передает «Коммерсант». Он отметил, что использование определения «пандемия» фактически неверно.

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По последним данным, в Китае от погибли почти 2,6 тыс. человек, выздоровели - около 25 тыс., заразились более 77 тыс.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

На выходных центробанки крупнейших экономик предупредили о том, что вирус может нести риски для глобального роста. В понедельник главные мировые биржевые индексы упали из-за неопределенности, вызванной быстрым распространением коронавируса.