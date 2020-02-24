Мировые биржевые индексы упали из-за коронавируса

Мировые биржевые индексы упали в понедельник из-за неопределенности, вызванной быстрым распространением коронавируса.

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Вирус распространился на более чем 30 стран, сообщает Bloomberg: резкий рост числа заразившихся зафиксирован в Южное Корее, а в Италии за три дня число заболевших выросло с 20 до 220, из-за чего государству пришлось закрыть на карантин регион рядом с Миланом с населением в 50 000 человек.