dv.ee • 24 февраля 2020
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Мировые биржевые индексы упали из-за коронавируса

Мировые биржевые индексы упали в понедельник из-за неопределенности, вызванной быстрым распространением коронавируса.

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Вирус распространился на более чем 30 стран, сообщает Bloomberg: резкий рост числа заразившихся зафиксирован в Южное Корее, а в Италии за три дня число заболевших выросло с 20 до 220, из-за чего государству пришлось закрыть на карантин регион рядом с Миланом с населением в 50 000 человек.

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