Дорога станет общаться с автотранспортом

Департамент шоссейных дорог Эстонии приступил к реализации проекта по созданию интеллектуальной транспортной системы на Таллиннской окружной дороге, способной осуществлять автоматизированное управление трафиком в зависимости от погодных условий и ситуации на трассе.

Отличительный признак «умных» дорог – наличие изменяемых дорожных знаков и электронных табло, информирующих водителей о ситуации на дороге. Фото: Виктор Филоненко

Таллиннская окружная дорога получила своё название за то, что она в объезд столицы соединяет между собой три основные автомагистрали, ведущие из Таллинна в Нарву, Тарту и Пярну. Несмотря на название, это не просто дорога, а первоклассное четырёхрядное шоссе с разделёнными направлениями движения. Оно является одним из немногих эстонских шоссе, включённых в Трансевропейскую транспортную сеть (TEN-T), где значится как маршрут E265.