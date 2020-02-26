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С сегодняшнего дня начинается возврат подоходного налога

По состоянию на 25 февраля представлено 505 944 декларации о доходах, и возврат в сумме 140,6 миллиона евро ожидает 422 383 человека. Фото: Андрас Кралла

С сегодняшнего дня Налогово-таможенный департамент начинает возвращать подоходный налог тем людям, декларации которых представлены и не нуждаются в дополнительной проверке. В первый день будет возвращено 12,7 миллиона евро, сообщил департамент.