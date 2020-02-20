CША обвинили Facebook в неуплате налогов на $9 млрд

Фото: Andrew Harrer/Bloomberg

Налоговое управление США подало в суд Сан-Франциско иск на компанию Facebook, обвинив ее в неуплате налогов на $9 млрд.

По версии обвинения, Facebook занизила стоимость интеллектуальной собственности, которую продала своей дочерней компании в Ирландии в 2010 году за $6,5 млрд. Поскольку в Ирландии более низкие корпоративные налоги, этот ход позволил Facebook сэкономить на них, передает Reuters.