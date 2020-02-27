На рынке недвижимости заметны тенденции 2007 года

В прошлом году эстонский рынок недвижимости продолжал расти, однако в нынешнем кривая роста не будет крутой - девелоперы и продавцы жилых и коммерческих площадей уделяют все больше внимания получению дохода от вторичного рынка и аренды.

Фото: Raul Mee

За прошлый год уверенность застройщиков в будущем значительно снизилась, поскольку в основных центрах притяжения все крупные девелоперские площадки уже разрабатываются, так что существенного роста объемов нового строительства уже не ожидается. По мнению аналитика Arco Vara Михкеля Элисте, это заставило девелоперов и застройщиков обратить свои взгляды за пределы городов. Иными словами, деятельность строительных компаний будет сосредоточена на новых проектах в пригородах - так же было и во время прошлого кризиса.