Налоговая: в декларации следует указывать и полученную в конвертах зарплату

Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает о том, что, принимая зарплату в конвертах, работник несёт такую же ответственность, как и работодатель. Фото: Андрас Кралла

Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает о том, что, принимая зарплату в конвертах, работник несёт такую же ответственность, как и работодатель, и получение зарплаты в конвертах не освобождает её получателя от уплаты подоходного налога.