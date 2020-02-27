dv.ee • 27 февраля 2020
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Налоговая: в декларации следует указывать и полученную в конвертах зарплату

Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает о том, что, принимая зарплату в конвертах, работник несёт такую же ответственность, как и работодатель.  Фото: Андрас Кралла

Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает о том, что, принимая зарплату в конвертах, работник несёт такую же ответственность, как и работодатель, и получение зарплаты в конвертах не освобождает её получателя от уплаты подоходного налога.

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