Правительство сформировало межведомственную рабочую группу для предотвращения распространения коронавируса

Правительство на сегодняшнем кабинетном совещании получило обзор ситуации, связанной с вирусом COVID-19, и решило сформировать рабочую группу, состоящую из руководителей высшего звена различных ведомств, которая сможет координировать дальнейшие шаги государства и представлять правительству предложения о принятии необходимых мер.

Рабочую группу возглавит министр социальных дел Танель Кийк. Фото: Raul Mee

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Рабочую группу возглавит министр социальных дел Танель Кийк, в нее войдут канцлеры или вице-канцлеры Министерства социальных дел, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Министерства культуры, Министерства обороны и Министерства финансов.

Читайте также

В Эстонии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

«Для предотвращения распространения вируса важнее всего быстрый обмен информацией между различными ведомствами и обеспечение населения оперативной, базирующейся на доказательствах информацией и инструкциями», - подчеркнул министр социальных дел Танель Кийк. «Создаваемая рабочая группа обеспечит, чтобы информация из относящихся к делу ведомств без промедления доходила до правительства и благодаря этой осведомленности принимались бы оперативные и компетентные решения на правительственном уровне».

Помимо предложений о мерах по предотвращению распространения вируса рабочая группа в ближайшее время должна будет также представить предложения по возможному введению дополнительных мер предосторожности на государственной границе.