Эстонские логистические фирмы стали жертвами схемы

Как минимум две эстонские логистические компании стали жертвами кражи идентичности - их имя использовали для того, чтобы заполучить товары у литовских предприятий.

По словам журналистов Cargonews, дело осложняется тем, что схема достаточно умно собрана: заказчик - эстонская компания, грузовик - из Латвии, товары вывезены из Литвы, а предполагаемый получатель - в Польше.

В первую неделю февраля под именем выруской компании Forega Logistics злоумышленники заполучили детали для крана. Некоторое время назад такая же схема использовалась и в отношении кохтла-ярвеской компании FFC Logistics.