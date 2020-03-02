Предложение платить пособие при увольнении по собственному желанию нашло поддержку

Министерство социальных дел планирует изменить законодательство, регулирующее получение пособия по безработице. Фото: Рауль Меэ

Группы интересов поддержали основные предложения Министерства социальных дел по изменению условий получения пособия по безработице, в том числе возможность выплаты пособия при увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщило Министерство социальных дел по итогам состоявшегося в понедельник совещания с представителями профсоюзов, работодателей и Кассы по безработице, посвященного предложенной министерством реформе пособия по безработице.

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Также поддержку получило предложение, согласно которому следует разрешить работать в небольшом объеме в период получения пособия.

Rus.err пишет, что полученную от групп интересов обратную связь планируется в апреле представить правительственной комиссии по реформе социального страхования, которая даст дальнейшие указания по разработке законопроекта. Соответствующие поправки в законодательство должны вступить в действие не ранее 2022 года.