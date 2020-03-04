Госконтроль: местные самоуправления не мотивированы поддерживать предпринимательство

Государственный контролер Янар Хольм. Фото: Андрас Кралла

Анализ Государственного контроля показал, что большую выгоду в виде поступления налогов от развития предпринимательства получает государство, нежели местные самоуправления, в результате чего муниципалитеты не достаточно заинтересованы в продвижении предпринимательства.

Анализ Государственного контроля показал, что заинтересованность местных самоуправлений в продвижении предпринимательства должна быть резко увеличена - если бы местные самоуправления получали прямые финансовые выгоды, это, в свою очередь, помогло бы сообществам понять, что таким образом улучшится местная инфраструктура и возникнут стабильные рабочие места в сельских районах. Предприниматели, как правило, не ожидают финансовой поддержки от городов и волостей, а отдают приоритет инфраструктуре, пригодным для проезда дорогам, рациональному и основанному на аргументах общению при планировании и выдаче разрешений, сообщила пресс-служба Госконтроля.