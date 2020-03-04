В Тарту пройдет учебный лагерь для компаний и студентов

Банк SEB проводит в Тарту boot camp (учебный лагерь) для представителей бизнеса и студентов. Цель мепроприятия - вместе найти новые возможности для роста, которые повысили бы конкурентоспособность компаний.

Фото: Liis Treimann

Boot camp - это интенсивная сессия обучения, рассчитанная на полдня, цель которой - выявить неиспользованный цифровой потенциал фирмы. Смысл и цель привлечения студентов - познакомить их с компаниями, в развитие которых они бы сумели и захотели внести свой вклад в будущем.