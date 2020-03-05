Элийза Матсалу • 5 марта 2020
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Бизнесмен обманул государство на 127 тысяч евро
Предприниматель Ильмар Толматс был в феврале осужден за налоговое мошенничество на 127 тысяч евро. С осени он находится под стражей в связи с еще одним уголовным делом, в рамках которого бизнесмена обвиняют в отмывании денег.
Дело о налоговом мошенничестве длилось полтора года и, наконец, в этом феврале решение вступило в силу. Согласно обвинению, Толматс представлял ложные данные в декларациях своей компании OÜ Eintema (сейчас удалена из регистра) за 2014–2015 годы, что привело к невыплате государству налогов на 126 668,69 евро. Ложная информация касалась счетов на дизельное топливо.
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